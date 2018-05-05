На Гавайях произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,9 (ОБНОВЛЕНО)

2018-05-05 03:31 | www.trend.az | 5

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Гавайях поблизости активного вулкана Килауэа, где чуть ранее было зарегистрировано другое землетрясение магнитудой 5,4, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическая служба США (USGS).

Толчки зафиксированы в пятницу в 22:32 по времени UTC.

Эпицентр землетрясения располагался в 16 километрах к юго-западу от селения Леилани-Эстейтс. Очаг находился на глубине 5 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. СМИ сообщали, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек.