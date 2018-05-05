Число погибших в результате наводнений в Кении достигло 100

2018-05-05 06:44 | www.apa.az | 6

Кенийское отделение Международного комитета Красного Креста назвало число погибших людей за прошедший месяц в результате наводнений в Кении.

Как передает АПА, об этом сообщает CNN.

Международная организация отметила, что, по меньшей мере 100 человек погибли и около 260 тыс. были вынуждены покинуть свои дома из-за удара стихии за прошедший месяц.

Уточняется, что власти страны и гуманитарные организации продолжают работать над тем, чтобы перевезти людей в безопасные зоны.