Более 530 млн телефонных звонков отследило в 2017 году АНБ США

2018-05-05 06:54 | www.trend.az | 6

Агентство национальной безопасности (АНБ) США в 2017 году отследило не менее 534 млн телефонных звонков, несмотря на предпринятые структурой меры по ограничению наблюдения за гражданами. Соответствующие данные, которые более чем втрое превышают показатели 2016 года, приводятся в распространенном в пятницу докладе аппарата директора национальной разведки США, пишет ТАСС.

В нем отдельно подчеркивается, что речь в данном случае идет не о столь же большом числе попавших под слежку, так как берется в расчет каждый отдельно взятый звонок.

После того, как в 2013 году в открытый доступ попали - благодаря действиям экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена - данные о программах слежки за гражданами АНБ, ведомство существенно сократило свою деятельность по слежке. Если до огласки означенных сведений речь ежегодно шла о миллиардах отслеженных звонков, то сейчас официальная статистика показывает существенно более скромные цифры.