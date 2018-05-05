Более 1120 иностранных семей в течение 10 лет подали заявки для получения статуса беженца в Азербайджане - миграционная служба

2018-05-05 07:07 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов на встрече с руководителем представительства Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Азербайджане Фурио де Ангелисом в пятницу обсудил перспективы сотрудничества.

На встрече было подчеркнуто, что связи азербайджанского правительства с Верховным комиссариатом по делам беженцев ООН имеют хорошую основу и эти связи сегодня успешно продолжаются.

Вусал Гусейнов сказал, что в Государственной миграционной службе проводятся соответствующие работы по дальнейшему усовершенствованию необходимых условий, созданных для того, чтобы иностранные граждане и лица без гражданства могли обращаться для получения убежища. Миграционной службой подготовлены новые образцы «Удостоверения беженца» и «Дорожного документа».

Начальник службы отметил, что за период с 2007-го по 2017 год для получения статуса беженца в Государственную миграционную службу подали заявления 1125 человек из разных стран (вместе с членами семьи - 2210 человек). В настоящий момент 46 заявителей (вместе с членами семьи - 75 человек) зарегистрированы в Государственной миграционной службе в качестве беженцев.

Вусал Гусейнов подчеркнул, что будут продолжены мероприятия по дальнейшему расширению работ, проделанных в рамках кампании «За 10 лет положить конец безгражданству».