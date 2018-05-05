Российский экспортный центр может поддержать крупные поставки в Азербайджан ж/д техники (Эксклюзив)

2018-05-05 07:48 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Российский экспортный центр (РЭЦ) рассматривает возможность поддержки экспорта в Азербайджан различной российской техники.

Об этом Trend сказал глава местного представительства РЭЦ Нури Гулиев.

"В частности, речь идет о проектах в рамках страхования поставок железнодорожной и машиностроительной продукции в Азербайджан на общую сумму в 322,5 миллиона долларов", - сказал глава местного представительства.

Вместе с тем, добавил Гулиев, на рассмотрении АО "РОСЭКСИМБАНК", входящего в группу компаний РЭЦ, находится ряд проектов по оказанию кредитной поддержки российских поставок железнодорожной и авиационной техники.

По словам главы местного представительства, с момента открытия представительства в Азербайджане [25 декабря 2017 года] вдвое выросла деловая активность с обеих сторон. Так, практически вдвое увеличилось количество запросов азербайджанского бизнеса на поиск производителей российской продукции.

В то же время, отметил Гулиев, за первый квартал 2018 года четко прослеживается динамика и увеличение количества обращений российских экспортеров с широким спектром вопросов, касающихся вывода продукции на азербайджанский рынок: "От запросов по разъяснению норм законодательства Азербайджана, норм сертификации, логистического сопровождения, до детального поиска партнера и запросов на финансирование".