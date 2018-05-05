Назначен начальник международного морского порта в Туркменбаши

2018-05-05 08:04 | www.trend.az | 8

АШХАБАД/ Trend/ - Начальником международного морского порта Туркменбаши назначен Аннадурды Косяев, говорится в обнародованном постановлении президента Туркменистана.

Порт находится в компетенции Государственной службы морского и речного транспорта Туркменистана.

Напомним, что 2 мая 2018 года состоялась торжественная церемония его открытия. Проект разработан в соответствии с международным стандартом «Зелёный порт» (Greenport). Ежегодная пропускная способность порта составит 17-18 миллионов тонн. Вместе с ранее действующим портом, этот показатель составит 25-26 миллионов тонн.