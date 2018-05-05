АДР-100: Убийство в центре Баку и споры о школьных программах

2018-05-05 08:11 | www.oxu.az | 6

Oxu.Az продолжает публикацию статей, каждая из которых посвящена одному из 23-х месяцев существования Азербайджанской Демократической Республики.

Новая статья отражает события сентября 1919 года.

В начале сентября русскоязычные газеты сообщали об убийстве актрисы Веры Холодной в Баку. Это было удивительной новостью, ввиду того, что В.Холодная, популярнейшая на тот момент российская киноактриса, умерла в феврале того же года от испанки в Одессе (огромные сборы имел фильм «Похороны Веры Холодной»).

Поэтому журналисты начали расследовать данный вопрос, и выяснили, что под именем В.Холодной в Баку последние несколько месяцев выступала одна из артисток кафе-шантана «Казино» (одного из популярных на тот момент заведений города).

Но сентябрь запомнился и другим убийством. 5 сентября 1919 года поздним вечером трое большевиков - Леван Гогоберидзе (председатель Бакинской Рабочей конференции), Мир Фаттах Мусеви (член партии «Гуммет» и заместитель начальника организации по борьбе с контрреволюцией, главной спецслужбы) и Ашум Алиев (член партии «Гуммет» и один из работников организации по борьбе с контрреволюцией), решили поужинать в ресторане «Новый свет» (располагался в месте, именуемом в народе «Книжный пассаж»).

Считается, что они проводили своих друзей на вокзале, договорились об отправке лодки с керосином в Астрахань и решили отдохнуть (как ни странно, в организации по борьбе с контрреволюцией работало немало большевиков, хотя одной из целей организации была борьба с большевиками).

И после полуночи в ресторане раздалось несколько выстрелов, в результате которых М.Ф.Мусеви и А.Алиев погибли, а Л.Гогоберидзе получил тяжелое ранение.

Причины событий описывались по-разному. Левые газеты писали о том, что их убийца, Гаджибек Сеидбеков, был одним из мусаватских и деникинских агентов (у него действительно были связи как с деникинцами, так и с мусаватской контрразведкой), и был нанят непосредственно на их убийство.

Официальная версия событий, изложенная начальником полиции Баку Рустамбеком Мирзаевым, одним из первых прибывших на место, заключалась в том, что после 5 бутылок вина, которые выпили большевики, они начали издеваться над Г.Сеидбековым, зашедшим в ресторан c некой барышней. Якобы Мусеви стал насмехаться над ним, обращаясь иронически «товарищ», и сказал, что «очень скоро мы повесим нынешнее руководство Азербайджана на парапете».

Сеидбеков схватился за свой пистолет, и, воскликнув «Ты мне не товарищ» (по поводу данных слов согласны обе стороны), выстрелил во всех трех. М.Ф.Мусеви и А.Алиев были настолько шокированы, что даже не потянулись за своими револьверами, а Л.Гогоберидзе добить помешала осечка.

Впоследствии Г.Гудиев (градоначальник Баку), Р.Мирзаев и многие другие чины полиции были репрессированы в связи с данным преступлением, но причины данного события так и не были выяснены.

На следующий день, 7 сентября, в Курбан-байрам, похороны большевистских деятелей превратились в многотысячную демонстрацию, которая устроила митинг прямо у здания парламента, где депутат парламента А.Г.Караев в своем выступлении, обращаясь к мусаватистам, сказал: «Эти жертвы дорого вам обойдутся». Тем не менее, после этого началась определенная чистка рядов спецслужбы от большевиков, а большевистских деятелей, находящихся в стране нелегально, начали преследовать.

Тем временем было непонятно, кто возьмет на себя вопрос решения конфликтов между закавказскими странами. Ведь количество конфликтов тем временем росло. В конце сентября правительство Грузии объявило экономическую блокаду Армении, и в то же время грузины заняли пограничный пост Мазымчай на границе с Азербайджаном, что привело к дипломатическому конфликту между странами.

Зангезур же был предметом конфликтов между Азербайджаном и Арменией. Англичане из Закавказья ушли и в решении местных проблем принимали лишь пассивное участие. Поэтому США, которые были намерены повысить свое влияние в регионе, решили вмешаться в это дело, и межсоюзнический главный совет принял решение от имени правительств Соединенных Штатов Америки, Франции, Великобритании и Италии назначить полковника У.Хаскеля верховным комиссаром в Республике Армения.

Последний проехался по всем закавказским республикам и, если судить по прессе того времени, то заверил их правительства в своей поддержке. В Армении он заявил о поддержке армян, в Баку - что он не является адвокатом армян. Как отмечал представитель Армении, он «в одном выступлении был грузинофилом, в другом – туркофилом, в третьем – арменофилом».

Американцы также рассматривали идею создания генерал-губернаторства в Нахичевани.

С другой стороны, и позиция Добровольческой армии была непонятна. Генерал А.Баратов (посол Деникина в Тифлисе) сообщил, что до взятия Москвы Добровольческая армия не планирует никаких военных действий против Азербайджана и Грузии.

Одновременно генерал А. Деникин направил ноту правительству Азербайджана с требованием не только обеспечить Юг России нефтью и нефтепродуктами, но и создать условия для капитального ремонта военных кораблей Добровольческой армии в единственной мастерской Каспийского флота.

Военный министр Азербайджана Н.Мехмандаров полагал, что с целью предотвращения нежелательных для Азербайджана действий Добровольческой армии следует принять ноту генерала А.Деникина, однако правительство Азербайджана тянуло с ответом.

При этом Комитет государственной обороны постановил принимать на службу лезгин, уклоняющихся от службы в Добровольческой армии, а также сформировал отряд добровольцев в Баку на случай ухода армии из города. Создали также особый Бакинский укрепленный район, а его главе было предоставлено исключительное право реквизиции любого имущества для обороны республики.

Наряду с этим, в Грузии было приобретено немало военного имущества (за что была выражена официальная благодарность генерал-майору Тлехасу), и также согласован выезд в Италию делегации во главе с И.Усубовым.

На фоне всего этого, а также на фоне того, что все больше регионов оказывали недоверие правительству (к примеру, к концу сентября съезд крестьян Казахского уезда потребовал незамедлительно решить вопрос о земле, который все время откладывался), парламентская фракция партии Мусават поставила вопрос о доверии правительству. Правда, при голосовании, они проявили нейтралитет, хотя Эхрар и Иттихад выразили недовольство.

Но, несмотря на это, 18 сентября Усуббеков обратился к парламенту с заявлением, что ввиду недоверия и расхождения позиций, он уходит в отставку.

Во внутренней жизни страны, кроме конфликтов с большевиками, немало внимания уделялось системе образования. Правительство выделило 351 тысячу манатов на организацию курсов для изучения тюркского языка нетюркским населением. В целом, национализация школ и изменение школьных программ вызвали недовольство у немусульманского русскоязычного населения.

Центральный Совет родительских кружков средне-учебных заведений 11 сентября 1919 года, обращаясь к министру просвещения, выразил недовольство в связи с отменой российской истории и ряда предметов, связанных с Россией, в русскоязычных школах (чуть ранее, 7 сентября, распоряжением министра народного просвещения предписывалось детей азербайджанцев принимать только в национализированные классы) и ходатайствовал о возобновлении этих предметов за счет Центрального Совета родительских кружков.

12 сентября 1919 года в ответ на это обращение Центрального совета родительских кружков в прессе развернулась дискуссия. По этому поводу была опубликована статья Узеира Гаджибекова под названием «Daha bəsdir!»(«Хватит!»), где подчеркивалось, что преподавание этих дисциплин (русской истории и географии) является проявлением великорусского шовинизма и что Центральный Совет родительских кружков не в праве решать такие вопросы.

Тем не менее, 22 сентября состоялось заседание комиссии по изменению программ, в которую вошли М.б.Махмудбеков, М.А.Шахтахтинский, А.Шаиг, Г.Джавид и другие.

С другой стороны, проблемы были не только с программой, но и с самой школьной сетью. Так, если в 1914 году в Азербайджане было 976 школ всех типов, то в новом учебном году (1919/1920) действовало 643 начальных и 23 средних школы. Всего обучалось 57,6 тысячи против 73,1 тысячи 5 годами ранее.

Среди 4503 учащихся гимназий русских было 35%, евреев - 21%, армян - 18%, а азербайджанцев - 16,4%.

Для расширения школьной сети 1 сентября открылась гимназия нового типа в Баку, Бакинский техникум, ремесленное училище, начали действовать одногодичные педагогические курсы.

Парламентская деятельность в сентябре также была тесно связана со сферой образования. 1 сентября был принят закон об учреждении Бакинского Государственного университета, 18 сентября - закон об отпуске 1 млн. рублей на приобретение книг на тюркском языке для школьных библиотек.

Одновременно парламентом было утверждено постановление об отпуске 7 млн. рублей на отправку 100 студентов в заграничные высшие учебные заведения. Был создан комитет, который заседал 15 сентября и в котором приняли участие М.Э.Расулзаде, М.Гаджинский, К.Карабеков, Б.Джаваншир, А.Пепинов и другие.

Были установлены квоты по специальностям: механика – 11, сельское хозяйство – 10, естествоведение – 8, медицина – 8, электротехника – 8, горное дело – 7, философия – 7, юридические науки – 6, пути сообщения – 6, экономика – 5, история и филология – 5, строительство – 4, кораблестроение – 4, химия – 3, агрономия – 3, политология – 3 и авиация – 2. В комиссию поступило 280 заявлений на 100 мест.

Другим постановлением правительства от 8 сентября В.И. Разумовский был утвержден ректором университета.

В Ленкорани постепенно налаживалась деятельность государственных органов. Одним из первых там стало работать министерство призрения, которое оказывало помощь населению продовольствием. За сентябрь они оказали соответствующую помощь 3205 лицам, было роздано 1 184 пуда пшеницы, 2963 пуда ячменя и т.д., 1600 домохозяевам был роздан строительный материал на постройку жилищ.

Кстати, данное министерство занималось деятельностью и за пределами страны. Так, в Эривани с 1 сентября была открыта амбулатория для мусульман и детский приют, оба впоследствии были переданы Американскому комитету.

А в конце месяца, 27 сентября, парламент утвердил повышение окладов всем госслужащим на 50%, а также предоставление льгот низшим чиновникам в использовании государственных квартир.

В деле обеспечения внутренней безопасности также производились реформы. После многократных жалоб на поведение сотрудников полиции, 16 сентября 1919 года при МВД создается Особая инспекция, которая должна была осуществлять надзор за исполнительской и поведенческой деятельностью руководящих кадров полиции.

К этому времени также была разработана система распределения по классам сотрудников полиции. Общая численность полицейских достигла 9661 человека, из них 498 - городовых 1-го класса, 5089 - городовых 2-го класса, 242 - постовых 1-го класса, 243 - постовых 2-го класса. У сотрудников полиции также появилась новая форма одежды со специальными нашивками, указывающими классность, стаж службы и звание.

Наряду с Гурбан-байрам, в сентябре также праздновался день освобождения Баку, который был объявлен нерабочим днем. В связи с годовщиной взятия Баку был предложен проект строительства памятника турецким аскерам, погибшим здесь. По инициативе Бакинского общества «Благотворительность» работы по сооружению комплекса начались 15 сентября 1919 года и должны были закончиться к 15 сентября 1920 года.

Небольшое оживление это внесло и в культуру: братьями Гаджибековыми были открыты тюркские драматические курсы, возобновила деятельность школа изящного искусства.

Аслан-бек Сафикюрдский (1881-1937)

Асланбек Агалар оглу Сафикюрдский родился в 1881 году в селении Сафикюрд Елизаветпольской губернии. Среднее образование получил в Елизаветпольской классической гимназии.

После этого поступил на юридический факультет Харьковского университета, а в 1902 году по собственному желанию перешел в Петербургский университет. Тут он занимался активной общественной деятельностью в рамках азербайджанского землячества, принимал участие в студенческом движении.

В 1903 году даже был исключен из университета, и восстановлен лишь 20 января 1904 года. Окончил университет в 1907 году.

После завершения образования, в 1907 году он вернулся в Елизаветполь. Тут наряду с работой сперва в Елизаветпольском, а затем в Шушинском уездных судах, также стал одним из руководителей «Мусульманского благотворительного сообщества», председателем «Товарищества актеров».

С точки зрения политических взглядов, он относился к партии эсеров. Ввиду его активности, в 1915 году принял участие на съезде нерусских народов, прошедшем в Киеве. Там он представлял Шушинскую городскую думу, где в 1911-1917 годах занимал должность заседателя Думы, а затем присяжного поверенного. По его словам, там был поднят вопрос об автономии закавказских республик.

Февральская революция 1917 года застала его в Гяндже. Там он сразу вовлекся в местный Мусульманский национальный совет и стал членом Гянджинского губернского исполнительного комитета. Как эсер (в 1917 году его, правда, исключили из партии), он вошел в группу мусульманских социалистов. Он стал одним из активных членов Мусульманского нацсовета, принимал участие в разоружении русских войск, дислоцированных в Гяндже и губернии.

С февраля 1918 года А.б.Сафиркюрдский - член мусульманской фракции Закавказского сейма, где фактически руководил блоком мусульманских социалистов. Затем после объявления о независимости Азербайджана, в декабре 1918 года вошел в состав парламента. В том же месяце вошел в третий кабинет министров, где занял должность министра телеграфа и почты. В следующем кабинете он уже стал министром труда и юстиции.

А.б.Сафикюрдский неоднократно выступал за право рабочих бастовать, а также стремился наладить связь между работодателями и рабочими. В это же время, учитывая его влияние, он вошел в состав Комитета государственной обороны. Затем, после правительственного кризиса второй половины 1919 года, вернулся в парламент, где вошел в состав комиссии по созыву Учредительного собрания.

Асланбек принимал участие в переговорах с азербайджанскими большевиками, где выразил согласие с передачей власти коммунистам. После установления Советской власти он вошел в состав коллегии наркомата юстиции, заместителем наркома юстиции.

В 1922 году был арестован по делу эсеров и приговорен к 3 годам лишения свободы. После освобождения Аслан бек работал в качестве юридического консультанта в системе объединения «Азнефть».

Умер после продолжительной болезни в 1937 году.

Тогрул МАШАЛЛЫ

