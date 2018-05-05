Туркменистан прокладывает автомобильную дорогу к границе Казахстана

2018-05-05 08:31 | www.trend.az | 9

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан проводит работы по строительству автомобильной дороги Туркменбаши-Гарабогаз-граница Казахстана, сообщает в субботу местный телеканал Алтын Асыр.

Данный вопрос обсуждался на заседании правительства. Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что этот участок станет продолжением высокоскоростного мультимодального шоссе Ашхабад-Туркменбаши.

Глава государства констатировал, что это позволит увеличить транспортный поток и повысить объёмы товарооборота между странами-соседями. "Была отмечена важность соблюдения норм экологической безопасности при возведении моста над проливом Гарабогаз",- говорилось в репортаже.