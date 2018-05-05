В Канаде 200 тысяч домов остались без электроэнергии из-за непогоды

2018-05-05 09:14 | www.trend.az | 9

Один человек погиб, почти 200 тысяч домов остались без электроэнергии в результате сильного ветра в южной области канадской провинции Онтарио, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CTV.

По данным телеканала, ураганный ветер обрушился на юго-восточную часть страны утром в пятницу. Порывы ветра достигали 110 километров в час.

По сообщению местной полиции, мужчина, работавший при разборе упавших деревьев, погиб, после того как на него упало еще одно дерево. Его напарник госпитализирован с серьезными травмами.

Международный аэропорт Торонто продолжает работу, однако многие рейсы задерживаются.