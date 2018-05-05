Всемирный банк помогает Узбекистану повысить качество госуслуг

2018-05-05 09:30 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте 4 мая прошел интерактивный семинар, посвящённый повышению уровня услуг, предоставляемых в Узбекистане населению.

Об этом говорится в распространённом в пятницу пресс-релизе узбекского представительства Всемирного банка.

Согласно информации, целью данного мероприятия является построение диалога между госорганами и гражданами в рамках улучшения системы госуправления, предусмотренной Стратегией действий по дальнейшему развитию Узбекистана на 2017-2021 годы.

Организаторами интерактивного семинара выступили Центр «Стратегия развития» в сотрудничестве с представительством Всемирного банка и делегацией Европейского союза в Узбекистане.

Сообщается, что в мероприятии приняло участие более 30 госслужащих из Агентства государственных услуг при министерстве юстиции, Управления по земельным ресурсам и государственного кадастра Ташкента, агентства «Узархив» при Кабинете министров, министерства внутренних дел и представителей гражданского общества.

Участникам был представлен передовой международный опыт в области оказания госуслуг. В рабочих группах обсуждался вопрос, как можно применить данную практику в Узбекистане для повышения качества обслуживания различных категорий граждан и бизнеса.

Другой темой для обсуждения стали так называемые уставы оказания госуслуг для граждан. Данный документ является соглашением между получателями и поставщиками услуг, содержащий принципы и стандарты оказания услуг, которых может ожидать общественность от конкретного госоргана.

В рамках мероприятия был представлен недавний отчет Всемирного банка под названием «Индикаторы оказания госуслуг, ориентированные на нужды граждан». Отчет был подготовлен при поддержке Европейского союза.

Документ предлагает госорганам инструментарий для оценки нужд граждан в оказании конкретных госуслуг. Он базируется на четырех основных критериях: доступность госуслуг для различных категорий граждан, оперативность их предоставления, а также качество и прозрачность деятельности госоргана в процессе их деятельности.

В пресс-релизе говорится, что Всемирный банк поддерживает усилия правительства Узбекистана по внедрению механизмов обратной связи и усиления участия граждан в процессе принятия решений, как через финансируемые им в стране проекты, так и на национальном уровне.

Например, в рамках проекта «Модернизация системы регистрации и кадастра недвижимости» Всемирный банк поддерживает разработку механизма оценки качества услуг Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственного кадастра. Граждане могут оставить свой отзыв о качестве полученных услуг на официальном сайте и странице данного госоргана в социальной сети, а также в бумажной форме через районные отделения Госкомитета по всей стране.

Предполагается, что подобные механизмы будут поэтапно интегрированы во все проекты Всемирного банка в Узбекистане, направленные на развитие соответствующих госуслуг.

Всемирный банк содействует Узбекистану в достижении широкого спектра целей развития и реформ путем реализации 17 проектов на общую сумму свыше 2,8 миллиарда долларов. Эти проекты повышают эффективность сельского хозяйства и управления водными ресурсами, секторов энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, городского развития, водоснабжения и санитарии, внося вклад в экономический рост страны и повышение благосостояния народа Узбекистана.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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