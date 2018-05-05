Скончался народный артист Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

2018-05-05 09:39 | www.oxu.az | 6
Стало известно место захоронения народного артиста Азербайджана Фуада Поладова, скончавшегося накануне вечером.
Как передает Oxu.Az, церемония прощания с актером пройдет в субботу, 5 мая, в его доме по адресу проспект Бабека, 10.
Cогласно завещанию народного артиста, он будет похоронен на кладбище «Гурд гапысы» в Ясамальском районе.
09:06
Народный артист Азербайджана Фуад Поладов ушел из жизни.
Как передает Oxu.Az, информацию об этом распространили пользователи социальных сетей.
Отметим, что актер проходил лечение в Национальном центре онкологии. В интервью СМИ ранее он признался, что страдает от рака легких. У него возникли проблемы с голосовыми связками, и он затруднялся говорить.
Фуад Поладов – актер театра и кино. С 1989 года работал в Русском драматическом театре им. Самеда Вургуна.
В фильмографии Фуада Поладова около 20-и фильмов, в том числе такие известные картины, как «День рождения», «Свекровь», «Там, где сливаются реки», «Прощай, южный город», получивший премию Берлинского фестиваля, «Град» и другие.
Allah rəhmət eləsin!