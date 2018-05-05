Обнародована дата открытия регулярных автобусных рейсов между Ташкентом и Бишкеком

2018-05-05 09:39 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Сегодня на Ташкентском автовокзале состоится открытие международного автобусного маршрута Ташкент - Бишкек - Ташкент, сообщила в субботу пресс-служба Узбекского агентства автомобильного транспорта.

Согласно информации, регулярные рейсы между столицами Узбекистана и Кыргызстана начнут курсировать с 7 мая.

Напомним, что договоренность об открытии маршрута была достигнута 22 января на заседании кыргызско-узбекской Совместной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок в Ташкенте.

Протяженность маршрута составляет 601 км, время в пути – 12 часов 40 минут. В расписаниях заложено по 30 минут времени для прохождения таможенного и пограничного контроля на постах «Гишткуприк» (Узбекистан), «Жибек Жолы» (Казахстан), «Супатай Батыр» (Казахстан) и «Чалдовар» (Кыргызстан).

Из столицы Кыргызстана автобусы будут отправляться с Бишкекского восточного автовокзала.