Враг обстрелял наши села

2018-05-05 09:52 | www.oxu.az | 7

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 87 раз.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Воскеван Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ашагы Аскипара, Гызылгаджилы Газахского района, Гаралар Товузского района, Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.