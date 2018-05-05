Посол КНР поблагодарил Беларусь за поддержку Китая на международной арене

2018-05-05 09:43 | www.trend.az | 8

Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин поблагодарил Беларусь за поддержку Китая на международной арене, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Сегодня прошла встреча министра иностранных дел Владимира Макея с бывшими послами Китая в Беларуси У Хунбинем, У Сяоцю и Лу Гуйчэном, которые посещают Беларусь в рамках пресс-тура представителей центральных и региональных СМИ Китая. На встрече также присутствовал действующий Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин.

Участники отметили приоритетность динамичного развития двустороннего диалога в духе "всепогодной дружбы" и отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства, взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Китая. "Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия и обсудили перспективы развития сотрудничества. Цуй Цимин выразил особую благодарность за поддержку, которую Беларусь неизменно оказывает Китаю на международной арене", - проинформировали в пресс-службе.