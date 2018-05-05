Трамп согласился на общение со спецпрокурором

2018-05-05 10:07 | www.oxu.az | 10

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к общению со спецпрокурором Робертом Мюллером, ведущим расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы в 2016 году.

Как передает Oxu.Az, об этом он рассказал журналистам возле Белого дома, сообщает CNN на своей странице в Twitter.

«Я бы хотел поговорить. Никто не хочет поговорить больше, чем я (...), потому что мы не сделали ничего плохого», - отметил он.

Трамп добавил, что «не было никакого сговора с русскими, не было ничего, никакого воспрепятствования» правосудию.

Однако, по словам главы государства, против его общения с Мюллером выступают адвокаты.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Российские власти все обвинения опровергают.