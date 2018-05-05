Минфин Грузии планирует принять новые регуляции для ломбардов

2018-05-05 09:59 | www.trend.az | 9

Министерство финансов Грузии планирует изменить правила работы ломбардов, заявил глава ведомства Мамука Бахтадзе в эфире телеканала «Имеди», передает Новости-Грузия.

Говоря о новых регуляциях, министр отметил, что в первую очередь они подразумевают изменение процедуры сдачи в ломбард недвижимости и автомобилей.

«Важно, чтобы в кратчайшие сроки, не позднее мая, мы приняли новые правила игры в отношении ломбардов. Эта деятельность, особенно связанная со сдачей в ломбард автомобилей и недвижимого имущества, является негативной практикой. Это плохо сказывается на потребителях и часто является источником криминала. Поэтому я думаю, что в этом отношении мы должны предпринять принципиальные шаги», — сказал Бахтадзе.

Следует отметить, что недавно министр также сообщил, что Минфин планируют определить перечень активов, которые не смогут участвовать в ломбардной деятельности.