Наступит ли в Турции время республиканцев?

2018-05-05 10:29 | www.trend.az | 8

Руфиз Хафизоглу

Парламентские и президентские выборы, которые пройдут в Турции 24 июня этого года, можно сказать, имеют судьбоносный характер.

До объявления даты парламентских и президентских выборов в Турции в феврале Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (MHP) создали политический блок под названием «Народное единство» (Cumhur İttifakı), а 24 апреля к ним присоединилась Партия великого единства (BBP).

Все три партии подписали протокол о том, что единым кандидатом на пост президента от блока «Народное единство» станет действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Накануне все политические партии официально выдвинули своих кандидатов на пост президента.

Кандидатом от недавно созданной «İyi Parti» стала Мераль Акшенер, от партии «Сеадет» (SP) - Темель Карамоллаоглу.