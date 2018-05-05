Депутат: Режиму Саргсяна не удалось разыграть карабахскую карту

2018-05-05 10:37 | www.oxu.az | 7

Оккупация Карабаха не нужна армянскому народу, потому что это земли Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, об этом сказала депутат Милли меджлиса (парламента) АР Малахат Ибрагимгызы.

«Матери армянских солдат тоже знают, что их сыновья погибают на чужой территории. Они считались бы шехидами тогда, когда погибали бы ради своей родины. А погибая на территории другого государства, они становятся соучастниками преступления и его свидетелями», - отметила парламентарий.

По словам Ибрагимгызы, матери армянских солдат не должны допускать, чтобы их дети становились жертвами оккупационного режима.

Депутат отметила, что каждый раз, когда в Армении возникает напряженность, бывший президент и премьер-министр, преступник Серж Саргсян и его хунта пытаются использовать карабахскую карту, чтобы запугать народ, мол Азербайджан может воспользоваться ситуацией и начать войну.

«Но на этот раз народ ему не поверил и сверг с власти.

Армения сегодня, действительно, находится в глубоком кризисе. Молодежь покидает страну. Только в Турции насчитывается более 100 тысяч армянских мигрантов. Демографическая ситуация в агрессорской стране удручающая.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда разоблачал преступный режим Саргсяна с международных трибун. Простой армянский народ внимал его словам и поддерживал.

Глава нашего государства справедливо назвал Армению «тупиковым государством». Потому что страна отстает по всем направлениям, в результате принципиальной позиции Азербайджана осталась в стороне от всех региональных проектов.

Естественно, на фоне голода и нищеты у себя в стране граждане Армении видят стремительное развитие и благосостояние Азербайджана.

Если бы Армения не оккупировала азербайджанские территории, то могла бы развиваться в условиях регионального сотрудничества. Но режим Саргсяна не дал возможности этому осуществиться.

Армянский народ рано или поздно должен быть поднять свой голос против такого положения, что и произошло.

Уверена, что вне зависимости от течения процессов в Армении, Азербайджан освободит свои земли», - сказала депутат.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

