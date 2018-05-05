Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2018-05-05 10:36 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
23 апреля
|
1,7
|
30 апреля
|
1,7
|
24 апреля
|
1,7
|
1 мая
|
1,7
|
25 апреля
|
1,7
|
2 мая
|
1,7
|
26 апреля
|
1,7
|
3 мая
|
1,7
|
27 апреля
|
1,7
|
4 мая
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0241 маната (1,18 процента). Средневзвешенный курс составил 2,04598 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
23 апреля
|
2,0862
|
30 апреля
|
2,0618
|
24 апреля
|
2,0763
|
1 мая
|
2,0522
|
25 апреля
|
2,0771
|
2 мая
|
2,0404
|
26 апреля
|
2,07
|
3 мая
|
2,0378
|
27 апреля
|
2,059
|
4 мая
|
2,0377
|
Средний курс за неделю
|
2,07372
|
Средний курс за неделю
|
2,04598
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0002 маната (0,74 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02694 маната за один рубль.