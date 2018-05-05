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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2018-05-05 10:36 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

23 апреля

1,7

30 апреля

1,7

24 апреля

1,7

1 мая

1,7

25 апреля

1,7

2 мая

1,7

26 апреля

1,7

3 мая

1,7

27 апреля

1,7

4 мая

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0241 маната (1,18 процента). Средневзвешенный курс составил 2,04598 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

23 апреля

2,0862

30 апреля

2,0618

24 апреля

2,0763

1 мая

2,0522

25 апреля

2,0771

2 мая

2,0404

26 апреля

2,07

3 мая

2,0378

27 апреля

2,059

4 мая

2,0377

Средний курс за неделю

2,07372

Средний курс за неделю

2,04598

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0002 маната (0,74 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02694 маната за один рубль.

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