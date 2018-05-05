Вюсал Гасымлы: Частный сектор постепенно превращается в локомотив экономики Азербайджана

2018-05-05 10:45 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Частный сектор постепенно превращается в локомотив экономики Азербайджана, сказал в субботу журналистам исполнительный директор Центра экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

По его словам, частный сектор сыграл большую роль в увеличении ненефтяного экспорта.

"В прошлом году ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 35 процентов. В этом большая роль частного сектора, так как на его долю пришлись 70 процентов ненефтяного экспорта", - сказал Гасымлы.