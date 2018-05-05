Названа дата возможной встречи Путина в Пашиняном

2018-05-05 10:59 | www.oxu.az | 8

В Кремле ведется подготовка к встрече президента России Владимира Путина с лидером протестов в Армении Николом Пашиняном.

Как передает Oxu.Az, о подготовке встречи рассказал на своем telegram-канале редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который находится в дружественных отношениях с пресс-секретарем президента РФ.

Венедиктов отметил, что встреча Путина и Пашиняна, скорее всего, состоится уже через неделю,14 мая, в российском городе Сочи. То есть, уже после того, как парламент изберет оппозиционера премьер-министром.

Возможность встречи Путина с Пашиняна 14 мая не исключил также пресс-секретарь лидера «бархатной революции» в Армении Тигран Авинян.

«Если считать избрание Пашиняна свершившимся фактом, то да, мы не исключаем возможности его встречи с российским президентом 14 мая», - сказал Авинян, отвечая на соответствующий вопрос Sputnik Армения.

Напомним, что ранее оппозиция Армении выдвинула на пост главы правительства кандидатуру лидера протестного движения Никола Пашиняна. 1 мая фракция правящей Республиканской партии, воспользовавшись большинством, отклонила кандидатуру Пашиняна. В ответ оппозиционер призвал граждан 2 мая организовать тотальную забастовку и перекрыть все транспортные узлы и инфраструктуры в Ереване и за его пределами.

Вечером 2 мая республиканцы заявили о готовности поддержать оппозиционного кандидата на повторном голосовании, которое состоится уже 8 мая.