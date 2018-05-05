Казахстан увеличил расходы на оборону

2018-05-05 10:46 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - За первые 2 месяца 2018 года правительство Казахстана выделило на развитие обороноспособности страны почти 80 миллиардов тенге.

Расходы республиканского бюджета составили 1,4 триллиона тенге, что на 7,6 процента больше, чем в январе-феврале 2017 года, когда эта сумма составляла 1,3 триллиона тенге, передает finprom.kz.

Суммарные расходы на оборону из бюджета за январь-февраль 2018 года составили 78,9 миллиарда тенге против 65,9 миллиарда тенге годом ранее (прирост — 19,8 процента).

Их них 98,5 процента, или 78,9 миллиарда тенге расходов на оборону пришлись на республиканский бюджет, остальные 1,5 процента (1,2 миллиарда тенге) — на региональные бюджеты.

По итогам всего 2017 года из региональных бюджетов на оборону было выделено 25,9 миллиарда тенге, что на 74,8 процента больше, чем в 2016 году (14,8 миллиарда тенге).