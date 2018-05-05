ОБСЕ и Кыргызстан укрепляют сотрудничество

2018-05-05 10:53 | www.trend.az | 8

В рамках Международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и предотвращение насильственного экстремизма», в Душанбе состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаева с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана.

Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие Кыргызстана с ОБСЕ, в частности, предстоящий визит Генерального секретаря ОБСЕ в Кыргызстан в мае и выразили намерение в укреплении плодотворного сотрудничества. ОБСЕ продолжит оказывать поддержку правительству Кыргызстана в реализации приоритетных задач.

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