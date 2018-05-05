Трамп сравнил больницу Лондона с военным госпиталем из-за пострадавших от ножевых ранений

2018-05-05 10:56 | www.trend.az | 7

Президент США Дональд Трамп рассказал, что одна из лондонских больниц из-за огромного количества пациентов с ножевыми ранениями похожа на госпиталь в разгар военных действий, где все залито кровью. Как сообщает в субботу британская газета The Guardian, такое заявление хозяин Белого дома сделал накануне, выступая перед участниками 147-й ежегодной конференции Национальной стрелковой ассоциации США, передает ТАСС.

"Я недавно прочел информацию о том, что в Лондоне, где действуют невероятно жесткие законы в отношении оружия, одна некогда престижная больница в центре похожа на военную зону из-за ужасных ножевых ранений, - сказал Трамп, приводя аргументы в защиту права американцев носить оружие. - Да, так и есть: у них нет оружия, но у них есть ножи, и все этажи больницы залиты кровью. Они говорят, что все так плохо, как будто это госпиталь в военной зоне".

Президент США не уточнил, из какой статьи почерпнул эти сведения и о каком медицинском учреждении идет речь. "Лондон раньше не был привычен к такому. Теперь они к этому привыкают, это довольно жестко", - заметил американский лидер.