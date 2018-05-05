Жители Баку задыхаются – ЖАЛОБА + ФОТО

2018-05-05 11:34 | www.oxu.az | 8

В социальных сетях распространилась информация о том, что на территориях Гара Гараева, Халглар достлугу, Ахмедли, Нефтчиляр, Бакиханов накануне вечером наблюдался тяжелый воздух.

Как передает Oxu.Az, некоторые пользователи жаловались на тошноту и головные боли.

Некоторые связали это с проведением газовой линии, другие – с загрязнением воздуха. Нашлись и те, кто назвал это «химической атакой».

Пользователи призвали закрыть окна и двери в домах.

Глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев в комментарии Oxu.Az заявил, что структура не получала жалоб по данному поводу:

«Жители могут обратиться в наши отделения на местах, после чего на территорию будут высланы наши сотрудники и ознакомятся с ситуацией».

Министерство экологии и природных ресурсов в ответ на запрос сайта отметило, что вопрос изучается.