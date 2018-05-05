Горит здание в Гяндже: двое раненых – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2018-05-05 11:43 | www.oxu.az | 8

Стали известны имена пострадавших во время пожара в жилом здании в городе Гянджа сотрудников Управления пожарной охраны министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).

Как передает Oxu.Az, это житель Гейгельского района Зираддин Мубариз оглу Мамедов 1988 г.р. и житель города Гянджи Намиг Абульфаз оглу Ляляев 1989 г.р.

Оба пожарных получили травмы, упав с высоты. Сообщается, что Н.Ляляев находится в тяжелом состоянии, а состояние другого пострадавшего оценивается как средней тяжести.

Отметим, что пожар уже потушен.

11:10

В одном из жилых здания в городе Гянджа произошел пожар.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «ARB Kəpəz», возгорание произошло на крыше двухэтажного жилого здания по адресу: пр.Гейдара Алиева, 6.

На место происшествия привлечены техника и живая сила МЧС. Жильцы здания были эвакуированы.

По словам жильцов, двое сотрудников МЧС пострадали во время проведения превентивных мер и были размещены в больницу.