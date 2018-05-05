Протесты охватили несколько городов России

2018-05-05 11:54 | www.oxu.az | 9

В России начались протестные мероприятия, которые организовал политик Алексей Навальный.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет издание «Ведомости».

Акции протеста прошли во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Томске, Барнауле, Иркутске. На момент публикации статьи о протестах митинг начался в Новосибирске.

Акции протеста проходят под лозунгом «Он нам не царь» и приурочены к инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

В Москве и Санкт-Петербурге акции сторонников Навального не согласованы властями.

Руководитель департамента региональной безопасности правительства Москвы Владимир Черников заявил, что призывы к участию в несанкционированной акции расцениваются как провокация.

Акция протеста 5 мая станет пятой, которую проводит Навальный за последний год.