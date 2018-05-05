Насильник пожилой женщины получил тяжелое наказание

2018-05-05 12:06 | www.oxu.az | 8

В Ширванском Аппеляционном суде завершился судебный процесс по уголовному делу жителя города Сумгайыт Ягуба Аббасова.

Как передает Oxu.Az, 10 июня прошлого года жительница села Бабы Физулинского района Люба Бабаева (1939 г.р.) была обнаружена в своей квартире мертвой. На теле женщины были обнаружены травмы в области головы.

По факту районная прокуратура завела уголовное дело по статье УК 120.1 (умышленное убийство). Спустя два дня был задержан подозреваемый Ягуб Аббасов.

Выяснилось, что Аббасов, проживающий в Сумгайыте, в начале июня приехал в гости к своему дяде в село Бабы. От местных жителей он случайно узнал, что Бабаева – одинокая женщина, и решил убить ее, а дом ограбить.

Незаконно проникнув в квартиру Бабаевой 9 июня, Аббасов изнасиловал женщину, после чего лишил жизни несколькими ударами по голове тупым предметом.

Ягуб Аббасов был признан виновным по статьям 120.2.4 (убийство с особой жестокостью), 120.2.6 (умышленное убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение), 120.2.9 (убийство лиц, находившихся в беспомощном состоянии) и 149.2.4 («Изнасилование, совершенное с особой жестокостью) и 149.2.5 (изнасилование, совершенное неоднократно), 157.1 (Проникновение в жилище, совершенное без оснований, установленных законами Азербайджанской Республики, против воли проживающего в нем лица), 180.2.3 (грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение, на склад, либо иное хранилище) УК Азербайджанской Республики.

Согласно приговору Лянкяранского суда по тяжким преступлениям, Ягуб Аббасов был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Обвиненный подал апелляционную жалобу.

Ширванский апелляционный суд, изучив подробности дела, не удовлетворил жалобу, оставив в силе решение суда первой инстанции.