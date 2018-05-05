Пожар в жилом здании в Гяндже потушен - ОБНОВЛЕНО

2018-05-05 11:38 | www.apa.az | 7

Пожар в жилом здании в Гяндже потушен.

Как передает западное бюро АПА, для тушения пожара в 2-этажном здании, расположенном на пр. Гейдара Алиева, было привлечено 6 пожарных машин и живая сила. Огонь удалось потушить, 2 пожарника - 30-летний Зираддин Мамедов и 29-летний Намиг Лалиев получили легкие травмы и помещены в Гянджинскую больницу скорой помощи.

11:08

В жилом здании в Гяндже вспыхнул пожар.

Как передает западное бюро АПА, для тушения пожара в 2-этажном здании, расположенном на пр. Гейдара Алиева, привлечено 6 пожарных машин и живая сила. Огонь удалось локализовать, 2 пожарника получили легкие травмы. Жильцы эвакуированы. Сейчас принимаются меры для полного тушения пожара.