Тяжелое ДТП в Баку: два человека погибли

2018-05-05 12:19 | www.oxu.az | 7

Два человека погибли, один пострадал в результате аварии, произошедшей в Гарадагском районе Баку.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, 4 мая в районе 18 часов на территории Гарадагского района, близ торгового центра «Садарак» управляемый жителем города Баку Адилем Мамедовым автомобиль марки Saipa сначала столкнулся с прицепом встречного грузового автомобиля Mercedes, управляемого жителем Евлахского района Рахманом Мамедовым, а затем с автомобилем Hyundai, управляемым жителем столицы Эмином Мурадовым.

В результате А.Мамедов и его пассажир Ялчин Агаев погибли на месте происшествия, еще один пассажир доставлен в больницу.

По факту Главным следственным управлением ведется расследование.