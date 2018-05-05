В Гяндже прошел II Национальный форум промышленной инженерии (ФОТО)

2018-05-05 12:20 | www.trend.az | 6

ГЯНДЖА /Trend/ - В Гяндже прошел II Национальный форум промышленной инженерии. Мероприятие организовано Азербайджанским технологическим университетом (UTECA), компанией Lean Consulting и Бакинским инженерным университетом.

В форуме, посвященном 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, приняли участие главы многих ведущих промышленных предприятий страны, представители высших учебных и научных заведений, а также зарубежные эксперты.

Участники форума сперва посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву и возложили к подножию памятника цветы.

Мероприятие открылось Государственным гимном Азербайджана, затем был продемонстрирован видеоролик “Гейдар Алиев и азербайджанская промышленность”.

Ректор UTECA, профессор Акиф Сулейманов, выступая на открытии, отметил, что проведение второго форума в крупнейшем региональном центре и втором крупнейшем городе Азербайджана - Гяндже - не случайно.

По его словам, роль и обязательства регионов в развитии ненефтяного сектора экономики Азербайджана достаточно велики.

“Исторически, как в Гяндже, так и ее окрестностях находились стратегические промышленные предприятия. Сегодня их число растет, деятельность прежних предприятий восстанавливается и усиливается. Азербайджанский технологический университет, являющийся одним из организаторов мероприятия, играют свою важную роль в этом процессе. Самая эффективная модель университетско-промышленных связей, созданная UTECA, служит как повышению эффективности работы промышленных предприятий, так и повышению качества кадровой подготовки в вузах”, - сказал он.