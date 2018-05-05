Арда Туран напал на судью - ВИДЕО

2018-05-05 12:32 | www.oxu.az | 8

Игрок футбольного клуба «Башакшехир» Арда Туран напал на судью.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на турецкую прессу, инцидент произошел во время матча «Башакшехир» - «Сивасспор».

Арда Туран включился в игру по ходу матча. Один из игровых эпизодов вывел его из себя.

Потеря очков на домашнем поле сильно подействовала на игрока, и он толкнул судью, вследствие чего получил красную карточку и был удален с поля.

Ожидается, что Арда Туран пропустит ближайшие четыре матча.