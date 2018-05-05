Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

2018-05-05 12:47 | www.apa.az | 6

6 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами будет наблюдаться слабый туман.

Как сообщили АПА в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, подует северно-западный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16°, днем 22-27°, в Баку ночью 14-16°, днем 25-27° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 50-60%.

6 мая в районах Азербайджана прогремит гром, польет кратковременный дождь. Утром в некоторых местах будет туман. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем 25-30°, в горах ночью 7-12°, днем 14-19° тепла.