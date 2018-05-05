Облигации SOCAR можно будет использовать в качестве залога для кредита (версия 2)

2018-05-05 12:37 | www.trend.az | 6

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БАКУ /Trend/ - Обладатели облигаций SOCAR смогут получать кредиты под залог данных облигаций, сказал в субботу советник SOCAR по финансовым рынкам Толга Котан на II Финансовом и инвестиционном форуме.

По его словам, такая возможность появится в ближайшее время.

"Мы ведем переговоры в этом направлении с соответствующими структурами и надеемся запустить данный инструмент в ближайшее время. Таким образом держатели облигаций смогут получать кредиты в размере до 70 процентов от стоимости данных облигаций", - сказал Котан.

По его словам, эти кредиты будут выгоднее обычных банковских кредитов.