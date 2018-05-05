Газовые примеси в воздухе превысили норму – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

2018-05-05 12:52 | www.oxu.az | 6

Специалисты Департамента национального мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана на основе запроса сайта Oxu.Az провели оперативный мониторинг в связи с неприятным запахом в ряде районов Баку.

В информации, поступившей в Oxu.Az, говорится, что были взяты образцы воздуха и проведены анализы.

Результаты анализов показали, что газовые примеси в атмосферном воздухе превысили санитарную норму.

Отмечается, что 4 мая в Баку наблюдались погодные условия, неблагоприятные для рассеивания газовых примесей. В связи с этим в основном на территориях Хатаинского, Сабаильского, Низаминского районов столицы наблюдался неприятный запах.

Согласно результатам мониторинга, содержание газовых примесей в воздухе превысило норму в три раза.