Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 30 апреля - 4 мая

2018-05-05 12:54 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе (30 апреля – 4 мая) средняя цена на нефть сорта Azeri Light (на базисе CIF), добываемую на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 74,88 доллара за баррель, что на 0,65 доллара меньше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 75,95 доллара за баррель, минимальная – 73,82 доллара за баррель.

Легкую нефть Азербайджан продает через турецкий порт Джейхан и грузинские - Батуми и Супса. Она доставляется в Джейхан по трубопроводу БТД, в Грузию - по трубопроводу Баку-Супса, а также по железной дороге.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS (на условиях EX-NOVO), которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 69,79 доллара за баррель, что на 0,54 доллара меньше предыдущего показателя.

Максимальная цена на URALS за период с 30 апреля по 4 мая составила 70,69 доллара за баррель, минимальная - 68,81 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.