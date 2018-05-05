Американский флот намерены оснастить лазерным оружием

2018-05-05 12:56 | www.trend.az | 7

ВМС США планируют установить лазерное оружие Helios на свои боевые корабли в качестве замены пушкам и ракетным установкам, пишет Daily Star со ссылкой на американских военных, передает РИА Новости.

Ожидается, что лазерная система Helios придет на смену зенитному артиллерийскому комплексу Phalanx MK-15 и сможет защищать корабли от множества различных угроз.

"Речь идет о лазерах, которые теперь имеют мощность и структуру луча, необходимые для защиты от беспилотных летательных аппаратов, небольших кораблей, а также некоторых вооружений ближнего действия", — отметил источник издания.