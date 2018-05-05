Газовые примеси в воздухе в 3-х районах Баку превысили норму

2018-05-05 13:02 | www.apa.az | 8

Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели оперативный мониторинг в связи с неприятным запахом в ряде районов Баку.

Как сообщили АПА в министерстве, в частности были взяты образцы воздуха и проведены анализы. Результаты анализов показали, что газовые примеси в атмосферном воздухе превысили санитарную норму. Отмечается, что 4 мая в Баку наблюдались погодные условия, неблагоприятные для рассеивания газовых примесей. В связи с этим в основном на территориях Хатаинского, Сабаильского, Низаминского районов столицы наблюдался неприятный запах. Согласно результатам мониторинга, содержание газовых примесей в воздухе превысило норму в три раза.