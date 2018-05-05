Скончался народный артист Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2018-05-05 13:09 | www.oxu.az | 9

Началась церемония прощания с народным артистом Азербайджана Фуадом Поладовым.

Как передает Oxu.Az, в церемонии принимают участие режиссеры Рамиз Гасаноглы, Эмиль Гулиев, народный артист Мабуд Магеррамов, заслуженный артист Анар Гейбатов, актеры Хикмет Рагимов, Мурад Исмаил, Алмаз Мустафаева и другие.

Народный артист Расим Балаев поделился воспоминаниями о покойном:

«Он был одной из опор театрального искусства в Азербайджане. Великий актер. Те, кто хочет приобщиться к актерскому искусству, должны многому поучиться у него.

Аллах рэхмет элесин! Не могу говорить о нем в прошедшем времени».

Народный артист Фахраддин Манафов не смог удержать слез:

«Мы ждали этого дня. Но человек - странное существо. Даже если готовится к чему-то, все равно хочет верить в чудо. Фуад Поладов был моим кумиром. Я и ему самому не раз говорил, что многому учусь у него.

Великий мастер, отдавший себя на жертвенник искусства. Аллах рэхмет элесин!»

Церемония прощания продлится до 14:00.

09:39

Стало известно место захоронения народного артиста Азербайджана Фуада Поладова, скончавшегося накануне вечером.

Церемония прощания с актером пройдет в субботу, 5 мая, в 13:00 во дворе его дома по адресу: проспект Бабека, 10, сообщила Oxu.Az актриса Мунаввар Алиева.

Cогласно завещанию народного артиста, он будет похоронен на кладбище «Гурд гапысы» в Ясамальском районе.

09:06

Народный артист Азербайджана Фуад Поладов ушел из жизни.

Как передает Oxu.Az, информацию об этом распространили пользователи социальных сетей.

Отметим, что актер проходил лечение в Национальном центре онкологии. В интервью СМИ ранее он признался, что страдает от рака легких. У него возникли проблемы с голосовыми связками, и он затруднялся говорить.

Фуад Поладов – актер театра и кино. С 1989 года работал в Русском драматическом театре им. Самеда Вургуна.

В фильмографии Фуада Поладова около 20-и фильмов, в том числе такие известные картины, как «День рождения», «Свекровь», «Там, где сливаются реки», «Прощай, южный город», получивший премию Берлинского фестиваля, «Град» и другие.

Allah rəhmət eləsin!