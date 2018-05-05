Народный артист Фуад Поладов похоронен - ОБНОВЛЕНО

2018-05-05 15:20 | www.apa.az | 7

Народный артист Азербайджана Фуад Поладов похоронен.

Как сообщает АПА, Ф.Поладов похоронен на кладбище «Гурт гапысы».

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10:50

Проходит церемония прощания с народным артистом Фуадом Поладовым.

Как передает АПА, в церемонии прощания, которая продлится до 14:00, участвуют деятели театра и кино, представители общественности. Сегодня Ф.Поладов будет похоронен на кладбище «Гурт гапысы».

Отметим, что Ф.Поладов сам завещал похоронить его на кладбище «Гурт гапысы» и провести церемонию прощания дома.

10:05

Скончался народный артист Фуад Поладов.

Как сообщили АПА члены семьи покойного, Ф.Поладов умер вечером 4 мая. Сегодня в 13:00 он будет похоронен на кладбище «Гурт гапысы».

Ф.Поладов родился 24 мая 1948 года в Баку. Первой его ролью в кино стала роль Салима в ленте «Следствие продолжается», которую он сыграл в 1966 году. В 1967-1972 годах Ф.Поладов получал образование в Азербайджанском государственном университете искусств на факультете «Актер кино и драмы». В студенчестве он сыграл роль Савалана в пьесе Ильяса Эфендиева «Уничтоженные дневники» в Национальном академическом драмтеатре. После спектакля, премьера которого состоялась 29 ноября 1969 года, он был включен в труппу театра. 20 марта 1987 года Ф.Поладов получил почетное звание «Народный артист Азербайджана».