Минналогов: 2018 год будет переходным годом для предпринимателей

2018-05-05 15:52 | www.apa.az | 5

«В зависимости от экономических условий мелкие предприниматели очень часто попадают под удар. Именно по этой причине налог с малого класса предпринимателей был упрощен».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал заместитель генерального директора Департамента налоговой политики и стратегических исследований Министерства налогов Ниджат Иманов.

«Мы не заинтересованы в увеличении контрольных мер для мелких предпринимателей. Наша цель - стимулировать переход от малого класса предпринимательства к среднему. 2018 год станет переходным годом для предпринимателей. Надо эффективно использовать этот переходный период. С первой половины года каждый должен определить свою стратегию».