В Баку в квартире обнаружен труп 80-летнего мужчины

2018-05-05 16:33 | www.apa.az | 9

В Баку в квартире обнаружен труп.

Как передает АПА со ссылкой на МЧС, в Центр управления при кризисных ситуациях министерства поступила информация о том, что в Низаминском районе города Баку один человек остался в беспомощном состоянии в закрытой квартире.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Службы спасения особого риска вскрыли дверь и обнаружили в квартире тело Зульфугарова Микаила Магеррам оглу оглу (1938 г.р.).

Тело мужчины было передано по назначению.