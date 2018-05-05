В Баку в квартире обнаружен труп 80-летнего мужчины

2018-05-05 16:33 | www.apa.az | 9
В Баку в квартире обнаружен труп.
Как передает АПА со ссылкой на МЧС, в Центр управления при кризисных ситуациях министерства поступила информация о том, что в Низаминском районе города Баку один человек остался в беспомощном состоянии в закрытой квартире.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Службы спасения особого риска вскрыли дверь и обнаружили в квартире тело Зульфугарова Микаила Магеррам оглу оглу (1938 г.р.).
Тело мужчины было передано по назначению.