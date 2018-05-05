Обнаружено тело пропавшего в Лерике 39-летнего мужчины

2018-05-05 18:09 | www.apa.az | 7

Пропавшего без вести жителя Лерика нашли мертвым.

Как сообщает южное бюро АПА, житель села Веди Лерикского района Мирисаг Ядулла оглу Бабаев (1979 г.р.) 16 марта был на свадьбе близкого родственника в одном из ресторанов Лянкярана, оттуда домой не вернулся. В результате розыскных мероприятий тело М.Бабаева было обнаружено в селе Ашагы Нюведи Лянкяранского района. Житель села Ашагы Нювенди 44-летний Тебриз Алигейдар оглу Дадашов убил М.Бабаева и закопал его тело в подвале своего дома.

В настоящее время ведется работа по извлечению трупа из места захоронения. Тело будет отправлено в лянкяранский отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Отметим, задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству. У М.Бабаева были две дочери и один сын.

По факту ведется расследование.