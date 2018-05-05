Палата: Положительные тенденции в экономике Азербайджана оказывают влияние на банковский сектор

2018-05-05 19:06 | www.apa.az | 7

«Происходящий с 2014 года во всем мире кризис никак не повлиял на экономику Азербайджана».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом в ходе проходящего в Баку II Финансового и инвестиционного форума сказал глава управления внешнего контроля Палаты по надзору над финансовыми рынками Азербайджана Талех Нехмедов.

По его словам, несмотря на внешние экономические влияния, Азербайджану удалось восстановить экономическое развитие в 2017 году: «12% инфляция в Азербайджане уже снизилась до 4 %. Ненефтяной ВВП составил 2,9 %. Положительные тенденции в экономике Азербайджана оказывают влияние на банковский сектор».

Он отметил, что в банковском секторе уже наблюдаются положительные тенденции: «97% финансового сектора составляют банки, 2,7% - страховой сектор. Темпы роста были восстановлены, увеличились пошлины. Только в области кредитования есть небольшая задержка. Высоколиквидные активы в этом секторе составили 6,1 миллиардов долларов США. Текущие обязательства составили 10,6 миллиардов долларов, сберегательный портфель - 7,5 миллиардов манатов. Общий капитал составил 3,2 миллиарда долларов».

Он подчеркнул, что достаточность капитала в банковском секторе в прошлом году составила 19%: «В 2017 году было выдано 5 миллиардов манатов кредита. 64% из них – бизнес-кредиты».