В России на акциях задержали более 1000 человек

2018-05-05 20:26 | www.apa.az | 6

В России на акциях «Он нам не царь» 5 мая, по данным на 17:00 по московскому времени, задержали более тысячи человек.

Как передает АПА со ссылкой на российские СМИ, больше всего протестующих задержаны в Москве — 574 человека. В Челябинске задержаны 164 человека, в Якутске — 75, в Тольятти — 63, в Санкт-Петербурге — 53, в Краснодаре — 49 человек.

Также есть задержанные в Красноярске, Новокузнецке, Калуге, Самаре, Барнауле, Пензе, Кемерово, Воронеже, Твери, Кургане, Екатеринбурге, Благовещенске, Томске.

Акции «Он нам не царь» проходят 5 мая в десятках российских городов. Их организовали сторонники Алексея Навального. Акции приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая.