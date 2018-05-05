В Гааге мужчина с ножом напал на прохожих

2018-05-05 21:30 | www.apa.az | 7

В центре Гааги мужчина с ножом напал на прохожих. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на полицию.

Нападение произошло в кафе неподалеку от Гаагского университета. Мужчина ранил одного человека ножом внутри кафе, после чего вышел на улицу и ранил еще двоих. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Полиция ранила нападавшего в ногу, после чего он был задержан. Как отмечает издание, совершивший нападение мужчина был уже известен полиции из-за своего подозрительного поведения.

Ранее сообщалось, что вооруженный ножом мужчина напал на школу в китайской провинции Шэньси. В результате происшествия погибли девять человек.