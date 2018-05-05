Российский ведущий: «Армения исторически является обременением для России»

2018-05-05 22:24 | www.apa.az | 8

«Армения исторически, политически, физически и материально является обременением для России с самого начала». Как передает московский корреспондент АПА, об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил известный российский тележурналист, вице-президент и пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев.

«Давайте откровенно скажем одну вещь: «Армения исторически, политически, физически и материально является обременением для России с самого начала. Если они так, то давайте жестко – это обременение. Мы кровью своей, жизнью, деньгами, газом, войсками спасали этот народ. Если они хотят соскочить, как «баба с возу», то давайте расставим все точки над «i»: Они сейчас митингуют за человека, который свою политическую карьеру делал на том, что хочет соскочить. Это был основной смысл его политической манифестации. Так вот, если они хотят соскочить – пожалуйста, идите… «колбаской катитесь»… И прекратите омрачать наши отношения с братским азербайджанским народом!» - отметил Леонтьев.

По словам тележурналиста, Армения никому, кроме России, не нужна «Никому вы не нужны, кроме нас, если вы не нужны себе - пожалуйста, идите топитесь... Народ, который существует исключительно благодаря нашей поддержке и тому, что мы вообще существуем, не имеет права шантажировать нас предательством. Если пусть кто-нибудь откроет маленькую пасть и скажет что-то подобное, то он должен понимать этот факт – у них нет этого права! Физически не было бы ни одного армянина и никакой Армении, если бы не мы! В природе не было бы, не могло быть! "