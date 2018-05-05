Пашинян пообещал сформировать правительство согласия

2018-05-05 23:12 | www.apa.az | 5

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян, которого выдвинули на пост премьер-министра, заявил, что в случае избрания попытается сформировать правительство национального согласия.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по его словам, есть несколько вариантов состава будущего кабинета министров, но выбор будет зависеть от политической ситуации.

"Когда я увижу, что созданы полноценные условия для проведения подлинно демократических, легитимных и прозрачных выборов, то подам в отставку", — добавил Пашинян.

Второй тур выборов премьер-министра Армении состоится 8 мая. Пашинян — единственный кандидат на этот пост, но в первом туре за него проголосовали только 45 депутатов при необходимых 53. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина со второй попытки, законодательный орган будет автоматически распущен.