В Италии самолет совершил экстренную посадку

2018-05-06 00:01 | www.oxu.az | 9

Авиалайнер немецкой авиакомпании Condor Airlines совершил в субботу экстренную посадку в аэропорту южноитальянского города Бриндизи

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, самолет Boeing 757, выполнявший рейс из Греции в Германию, был вынужден приземлиться в Италии из-за проблем, связанных с герметизацией воздушного судна.

Отмечается, что на борту самолета находились 164 пассажира и восемь членов экипажа.

Согласно информации, поступающей из Бриндизи, никто из людей не пострадал.