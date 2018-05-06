Глава диаспоры, выдавший дочь за армянина: Это нормально – ФОТО + ВИДЕО

2018-05-06 00:36 | www.oxu.az | 6

Председатель московского регионального отделения Национально-культурной автономии азербайджанцев Агададаш Керимов подтвердил, что его дочь вышла замуж за армянина.

Как передает Oxu.Az, А.Керимов в интервью Real TV заявил, что не жалеет о случившемся.

«Да, моя дочь действительно вышла замуж за армянина. Друзья и знакомые знают об этом. Это нормально, моя супруга тоже армянка. Отец и дед парня армяне, которые приехали из Грузии. Он сам родился в России, по-армянски даже не говорит. Участвовал в КВН, там и моя дочь познакомилась с ним», - сказал А.Керимов.

По словом Керимова, он более 35 лет проживает в России. Его дети тоже родились в России, но они часто приезжают в Азербайджан.

Керимов также отметил, что на свадьбе присутствовали как азербайджанцы, так и армяне.